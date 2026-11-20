Производство продуктов питания выросло на 28%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

«За последние 7 лет мы добились значительных достижений в сельском хозяйстве. Производство продуктов питания выросло на 28%. Запущено 1 630 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 трлн тенге», - отметил Глава государства на третьем Форуме работников сельского хозяйства.

Объем экспорта продукции АПК увеличился вдвое и приблизился к 7 млрд долларов. Доля переработанной продукции в экспорте достигла 52%.

В прошлом году в нашей стране впервые за последние 20 лет была проведена национальная сельскохозяйственная перепись, в ходе которой применялись цифровые технологии.

В результате удалось собрать полные и точные данные, отражающие реальное положение дел в сельском хозяйстве.