Фото пресс-службы Президента РК
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Токаев – главе МИИР: Вопрос строительства транспортных артерий находится на строгом контроле

Касым-Жомарт Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Главе государства был представлен подробный отчет о деятельности министерства с начала года.

Президент был проинформирован о принятых мерах по восстановлению пострадавших в ходе январских событий объектов.

Министерством проведена проверка и сформирована статистика по вводу нового жилья за последние 3 года, совместно с АЗРК разработан пакет мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию.

Также запущена новая программа государственной жилищной поддержки малоимущих граждан, не имеющих собственного жилья. На сегодня одобрено 2,5 тысячи заявок.

Как сообщил министр, в сфере промышленности подготовлен пул из 700 приоритетных инвестпроектов, в том числе направленных на импортозамещение. Разработаны решения по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон. Проведена ревизия всех месторождений полезных ископаемых, на данный момент прекращено действие 118 лицензий, расторгнуто 57 контрактов, недропользователям направлено 73 уведомлений об устранении нарушений.

Совместно с предприятиями горно-металлургического комплекса выработаны комплексные меры по стимулированию создания обрабатывающих производств с выпуском продукции средних и верхних переделов.

Кроме этого, министерством проведена обширная работа по повышению транзитного потенциала страны и привлечению в таможенно-логистическую сферу крупных международных компаний.

Отдельно Каирбек Ускенбаев остановился на работе по реконструкции, ремонту и строительству автодорог республиканского значения.

Президент напомнил, что вопрос строительства транспортных артерий страны имеет стратегическое значение, поэтому он находится на строгом контроле.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на необходимость развития экономического сотрудничества с соседними странами и дал министру ряд поручений.

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