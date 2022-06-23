Токаев: Госслужащим отведена особая роль в построении Нового Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Twitter поздравил государственных служащих с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz.

«Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! В 2003 году Генассамблея ООН приняла решение об учреждении Дня государственного служащего.

Вам отведена особая роль в построении Нового Казахстана. Ключевыми принципами вашей работы должны быть честность, профессионализм, компетентность, открытость. Главная цель деятельности госслужащих – благополучие граждан. Призываю вас в полной мере оправдать доверие народа!» – написал Глава государства.