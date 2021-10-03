Токаев: "Государство продолжит политику всесторонней поддержки педагогов"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Twitter поздравил учителей с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz.
«Поздравляю казахстанских учителей с праздником! От вашего профессионализма, преданности делу зависит качество образования, а значит, конкурентоспособность нации. Государство продолжит политику всесторонней поддержки педагогов. Желаю успехов в вашей благородной миссии!» – написал Глава государства.