Токаев и Алиев торжественно запустили Транскаспийскую ВОЛС

Строительство проекта осуществлено совместными усилиями АО «Казахтелеком» и азербайджанской компанией AzerTelecom

Фото: пресс-служба Президента РК

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев торжественно запустили волоконно-оптическую линию связи общей протяженностью 380 километров, соединившую Казахстан и Азербайджан по дну Каспийского моря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

ВОЛС станет частью нового маршрута связи, обеспечивающего связь Казахстана, других стран Центральной Азии и Китая с Европой. Линия может быть подключена к морским системам, находящимся в Средиземном и Черном морях.

Проект имеет стратегическое значение для развития цифровой экономики Казахстана. В частности, Транскаспийская ВОЛС обеспечит дополнительную международную связность нашей страны и создаст условия для привлечения глобальных технологических компаний, развития облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта.

На церемонии запуска масштабного проекта Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что ВОЛС придаст мощный синергетический эффект совместным усилиям Казахстана и Азербайджана по развитию Среднего коридора.

– Мы запустили очень важный проект, который будет иметь международное звучание. Самое главное – это коридор нового типа. Это не транспортный коридор, а нечто новое, которое вписывается в современную эпоху, в эпоху цифровизации. Это принципиально новый формат сотрудничества, своего рода цифровое воплощение Среднего коридора, – подчеркнул Президент Казахстана.

В свою очередь Ильхам Алиев назвал запуск ВОЛС еще одним шагом в деле укрепления взаимодействия между Центральной Азией и Азербайджаном.

– В прошлом году Азербайджан был принят как полноправный член Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, в этом году я участвовал уже как полноправный член этой организации. Данный проект стал очередным вкладом в углубление сотрудничества, так как ВОЛС будут пользоваться как страны Центральной Азии, так и страны Южного Кавказа и более широкого географического окружения. Мы сегодня дали старт глобальному проекту, – сказал Президент Азербайджанской Республики.

На церемонии открытия также выступили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

В присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанным Соглашением о сотрудничестве в целях развития Транскаспийского международного транспортного коридора между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики.

Документ формирует единую правовую основу для устойчивого функционирования и комплексного развития Транскаспийского международного транспортного коридора (Среднего коридора) в условиях трансформации глобальных торгово-логистических цепочек. 

Соглашение позволит обеспечить синхронное расширение инфраструктурных мощностей, устранить «узкие места» на железнодорожных, автомобильных и портовых участках маршрута, а также совместно развить дноуглубительный флот и морское судоходство на Каспийском море. 

Ключевой блок документа посвящен масштабной цифровизации перевозок, предполагающей интеграцию информационных систем, использование принципа «единого окна», сквозную прослеживаемость грузов и заключение отдельного соглашения о взаимном признании электронных цифровых подписей.

Кроме того, соглашение существенно упрощает административные, пограничные и таможенные процедуры за счет внедрения предварительного информирования, минимизации досмотров и взаимного признания статуса уполномоченных экономических операторов.

#Токаев #запуск #Алиев #ВОЛС

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