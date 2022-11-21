Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Президент , Международное сотрудничество
Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.
Глава государства выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за поздравления и добрые пожелания, отметив важность практического воплощения ранее подписанных двусторонних соглашений и договоренностей.
Собеседники подчеркнули готовность к реализации новых инициатив, отвечающих общим интересам братских стран.