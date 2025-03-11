Токаев и глава МИД Азербайджана поговорили в Акорде

Глава государства отметил значимость этой встречи для дальнейшего укрепления многогранных межгосударственных связей

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Ваш визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего продвижения нашего сотрудничества с братским Азербайджаном. Отношения с Азербайджаном для нас имеют очень важное значение. Мы рассматриваем Вашу страну в качестве надежного стратегического партнера и союзника», – подчеркнул президент.

В свою очередь министр иностранных дел Азербайджана выразил благодарность за традиционно теплый прием и подчеркнул динамичное развитие двусторонних отношений.

Пользуясь случаем, Джейхун Байрамов выразил благодарность казахстанской стороне от имени президента Ильхама Алиева и народа Азербайджана за оперативное содействие в связи с трагедией, связанной с крушением самолета азербайджанских авиалиний в Актау.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации крупных стратегических проектов, включая прокладку волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.

Также были рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, цифровизации, транзита и транспорта.