Токаев и Хун Манет обсудили сотрудничество в сфере ИИ и торговли

Президент

Стороны намерены расширять сотрудничество в сфере цифровизации, промышленности и продовольственной безопасности

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Камбоджи Хун Манет провели переговоры в расширенном составе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что первый официальный визит Премьер-министра Камбоджи в Казахстан открывает новые возможности для сотрудничества двух стран.

По словам Президента, в этом году исполняется 32 года со дня установления дипломатических отношений. За это время Казахстан и Камбоджа наладили политический диалог и взаимодействие на международных площадках.

"В этом году исполняется 32 года со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. За прошедшие годы наши государства поддерживали конструктивный политический диалог и последовательно развивали взаимовыгодное сотрудничество. Наше общее видение будущего будет официально закреплено в Совместном заявлении, которое мы примем сегодня. Мы также подпишем ряд документов. Казахстан рассматривает Камбоджу как надежного партнера в Юго-Восточной Азии и важное звено в расширении нашего партнерства со странами АСЕАН", – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил поддержку Камбоджей казахстанских инициатив на площадке Генеральной Ассамблеи ООН.

Отдельное внимание на переговорах уделили развитию высоких технологий и искусственного интеллекта. Президент сообщил, что камбоджийская делегация посетит Международный центр Alem.ai, где ознакомится с казахстанскими разработками.

"Мне известно, что Вы и члены Вашей делегации проявляете большой интерес к мерам, принимаемым нашей страной для развития искусственного интеллекта. Сегодня Вы посетите Международный центр Alem.ai, где наши специалисты ознакомят Вас с достигнутыми результатами и основными наработками в этой сфере. Согласно Индексу развития электронного правительства ООН, наша страна демонстрирует положительную динамику, в том числе в смежных областях. Убежден, что при наличии обоюдной заинтересованности и твердой политической воли мы сможем добиться значительных успехов в расширении сотрудничества по многим направлениям, представляющим взаимный интерес", – сказал Глава государства.

В свою очередь Хун Манет подчеркнул, что Казахстан и Камбоджу связывают не только дипломатические отношения, но и многолетние контакты в сфере образования.

"Более 120 камбоджийских студентов прошли обучение в Казахстане. Многие из них сегодня занимают ответственные должности в государственных органах, в том числе являются губернаторами ряда провинций, государственными секретарями и сотрудниками различных министерств. Таким образом, наши страны связывают общая история и прочные человеческие контакты", – сообщил Премьер-министр.

Глава правительства Камбоджи также выразил заинтересованность в сотрудничестве в области продовольственной безопасности, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.

По итогам переговоров стороны выразили надежду на увеличение взаимной торговли, укрепление деловых контактов и расширение партнерства между двумя странами.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Комбоджа

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