Токаев и Ластаев обсудили новые полномочия омбудсмена в контексте конституционной реформы

Президент
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Касым-Жомарт Токаев указал на приоритетность задач, направленных на развитие института омбудсмена и усиление его потенциала.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе встречи были обсуждены новые полномочия уполномоченного по правам человека в контексте конституционной реформы по обеспечению прав граждан через обращение в Конституционный суд и Верховный суд, а также взаимодействие с Генеральной прокуратурой.

Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер со стороны судебной системы и правоохранительных органов в части усиления конституционных гарантий граждан в процессе уголовного правосудия и исполнения наказания.

В завершение Касым-Жомарт Токаев указал на приоритетность задач, направленных на развитие института омбудсмена и усиление его потенциала. В том числе дал ряд поручений, нацеленных на дальнейшее укрепление конституционных гарантий прав человека и гражданина.

 

 

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