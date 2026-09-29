Токаев и Мерц провели брифинг для СМИ

Глава нашего государства в своем заявлении для СМИ выразил уверенность в том, что сегодняшние переговоры откроют путь к дальнейшему укреплению связей между двумя странами, и отметил, что придает этому визиту особое значение, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Германия – государство с большим политическим влиянием, мощным потенциалом и высоким международным авторитетом. Ваши грандиозные достижения в экономике, науке, технологиях и других областях – яркое тому подтверждение. Пользуясь этой возможностью, уважаемый г-н Канцлер, искренне поздравляю Вас и всех Ваших соотечественников с наступающим Днем германского единства! Безусловно, это исторический день, который положил начало новой эре в развитии Германии и дал мощный импульс процветанию всей Европы. Я искренне желаю дальнейшего процветания дружественному немецкому народу», – сказал он.

Президент назвал Германию надежным стратегическим партнером Казахстана в Европе и одним из первых государств, признавших независимость нашей страны.

«В следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами. В течение этого периода наше партнерство поступательно развивается на всех уровнях. Укрепились торгово-экономические, инвестиционные и культурно-гуманитарные связи. Сформирована соответствующая договорно-правовая база. Расширилось взаимодействие и в рамках международных организаций. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на взаимном уважении и поддержке, и впредь будет успешным», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Подводя итоги, Глава государства подчеркнул, что в рамках содержательных переговоров с Федеральным канцлером Германии были достигнуты важные договоренности.

По словам Президента, есть все основания утверждать, что сегодняшние встречи прошли содержательно и плодотворно.

«В рамках переговоров было подписано более 30 коммерческих документов на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Очевидно, что при эффективной реализации этих контрактов сотрудничество двух стран станет еще более прочным. Завтра я планирую посетить Баварию и встретиться с рядом высокопоставленных лиц. В ходе визита я приму участие в уникальном мероприятии – Казахстанско-баварском технологическом форуме. Рассчитываю, что эта встреча также будет способствовать укреплению партнерства наших стран», – поделился ожиданиями Касым-Жомарт Токаев.

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и глобального уровня.