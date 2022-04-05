Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президенты обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и расширения региональной кооперации.

Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. Собеседники обменялись мнениями по вопросам эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в декабре прошлого года.

В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.

Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.