Токаев и Мирзиёев обсудили события в Кыргызстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

Главы государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, основанных на крепких узах многовековой дружбы и добрососедства, принципах доверия и стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев с удовлетворением отметили высокий уровень взаимодействия и активные обмены на уровне правительств двух стран с целью скорейшего преодоления последствий распространения коронавируса.

Особое внимание в ходе беседы было уделено продвижению совместных проектов, направленных на повышение товарооборота, расширение кооперации на уровне бизнеса и регионов, а также укрепление культурно-гуманитарных связей.

Главы государств обменялись мнениями по развитию событий в регионе. Президенты Узбекистана и Казахстана выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и законодательства этой страны.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане исходят из исключительной важности укрепления союзнических отношений и стратегического партнерства с братским Кыргызстаном.

