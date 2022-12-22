Токаев и Мирзиёев сделали совместное заявление для СМИ

Президент , Международное сотрудничество , Поездки
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Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Узбекистан долгое время является важным стратегическим партнером Казахстана, и сегодня страны стали надежными союзниками.

Фото пресс-службы президента РК

По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев сделали совместное заявление для представителей средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В своем выступлении президент Казахстана высказал признательность Шавкату Мирзиёеву за приглашение посетить Ташкент с государственным визитом. Он подчеркнул, что Узбекистан долгое время является важным стратегическим партнером Казахстана, и сегодня страны стали надежными союзниками.

"Благодаря активному политическому диалогу и скоординированной работе правительств, казахско-узбекские отношения развиваются неизменно по восходящей линии и демонстрируют беспрецедентную динамику по всем направлениям. Только что мы с уважаемым Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым подписали исторические соглашения, которые по моему глубокому убеждению, будут записаны золотыми буквами в летопись сотрудничества и братских взаимоотношений между нашими государствами. Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Узбекистаном олицетворяет собой взаимное стремление наших народов к дальнейшему сближению и отвечает их коренным интересам", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также высоко оценил подписание Договора о демаркации государственной границы, который юридически закрепил общие рубежи двух государств, заложив нерушимый фундамент сотрудничества будущих поколений. По его словам, это шаг является исполнением священного завета предков по сохранению нашей многовековой дружбы и добрососедства.

В ходе переговоров главы государств пришли к единому мнению, что у Казахстана и Узбекистана имеется огромный потенциал для дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе в сфере двусторонней торговли.

Президент отметил, что благодаря совместным мерам по итогам прошлого года товарооборот между странами достиг порядка 4 миллиардов долларов, позитивная динамика сохраняется и в текущем году. По результатам этого года товарооборот достигнет примерно 5 миллиардов долларов.

"В целях обеспечения дальнейшего роста торговли мы договорились принять меры для расширения номенклатуры товаров и планомерно устранять барьеры, сдерживающие торгово-экономическое сотрудничество наших стран", – сказал глава государства.

Как было отмечено далее, приоритетной задачей определено расширение взаимодействия в сфере промышленной кооперации. Успешно функционируют 10 совместных предприятий в сферах машиностроения, фармацевтики, строительства и легкой промышленности.

"Сегодня с президентом Узбекистана мы запустили ряд крупных совместных проектов, которые будут способствовать дальнейшему усилению промышленной кооперации. Кроме того, вчера в рамках межрегионального бизнес-форума подписаны взаимовыгодные коммерческие контракты на сумму более 2,5 миллиарда долларов. Всего, по итогам визита заключены инвестиционные соглашения и двусторонние документы на сумму более 8 миллиардов долларов. Полагаю, это хороший результат данного визита. Серьезный импульс углублению партнерства между нашими государствами должен придать Международный центр промышленной кооперации. Центр станет крупнейшим торгово-промышленным хабом в Центральной Азии, а также расширит транспортно-логистические возможности наших стран", – сказал президент Казахстана.

Он также акцентировал внимание на перспективах увеличения объемов взаимной торговли в агропромышленном секторе. По итогам 9 месяцев текущего года товарооборот сельхозпродукции между странами вырос на 30 %, превысив 1 миллиард долларов.

"Мы условились поручить Правительствам рассмотреть возможности создания совместных предприятий по производству мясных изделий, переработке, упаковке овощей и фруктов, выращиванию масличных культур, пшеницы, картофеля. Нами обозначена необходимость усиления сотрудничества в сфере подготовки кадров и научного обеспечения АПК. Считаю, что в условиях нестабильности на глобальных рынках принятые сегодня решения внесут большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности наших стран", – подчеркнул глава государства.

Стороны также обсудили развитие торгово-транспортных коридоров в регионе, в которых Казахстан и Узбекистан играют ключевую роль. Лидеры двух стран договорились приложить усилия для скорейшего завершения строительства железной дороги Дарбаза – Мактаарал с последующим выходом на станцию Сырдарья.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, новая линия позволит расширить транзитные возможности и разгрузит пункт пропуска «Сарыагаш».

"Казахстанские компании готовы активно участвовать в строительстве различных транспортных коммуникаций, а также поставлять необходимые материалы. Мы договорились совместно развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут", – заявил президент Казахстана.

В ходе переговоров также были рассмотрены перспективы сотрудничества в энергетической отрасли, в частности, по поставкам, транзиту и переработке углеводородов. Правительствам поручено представить конкретные предложения по актуальным направлениям двустороннего взаимодействия в сфере энергетики.

Лидеры двух стран условились продолжить слаженную работу по вопросам рационального использования ресурсов трансграничных рек Центральной Азии. Подчеркнута необходимость принятия совместных мер для скорейшего решения имеющихся проблем в этом направлении.

По традиции особое внимание было уделено культурно-гуманитарным связям. Глава государства отметил, что многовековая дружба наших народов служит ярким примером истинного добрососедства и взаимного уважения.

"В целях дальнейшего обогащения общего культурно-духовного достояния на прошлой неделе в Астане успешно прошли Дни культуры Узбекистана. А сегодня жителям и гостям Ташкента предоставлена возможность посетить выставку, посвященную великому казахскому поэту и просветителю Абаю. Хочу поблагодарить уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева и весь братский узбекский народ за трепетное отношение к нашей общей истории, популяризацию культурного наследия Казахстана", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание в ходе встреч делегаций было уделено поддержке инициатив по развитию контактов между молодежью, в том числе посредством межвузовского сотрудничества. Стороны приветствовали планы по открытию филиалов ведущих вузов Казахстана и Узбекистана на паритетной основе.

Как отметил президент Казахстана, в рамках визита были также обсуждены вопросы региональной и глобальной повестки дня. Особое внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

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