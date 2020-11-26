Токаев и Мясникович обсудили председательство Казахстана в ЕАЭС в 2021 году

Президент
Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел беседу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.



В ходе встречи, состоявшейся в формате видеоконференции, Касым-Жомарт Токаев и Михаил Мясникович обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.



Особое внимание было уделено повестке предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, запланированного на 11 декабря в онлайн-формате, а также председательства Республики Казахстан в ЕАЭС в 2021 году.



Собеседники также рассмотрели отдельные вопросы работы Евразийской экономической комиссии и ее роли в интеграционных процессах.

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