Токаев и Мясникович обсудили председательство Казахстана в ЕАЭС в 2021 году

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел беседу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В ходе встречи, состоявшейся в формате видеоконференции, Касым-Жомарт Токаев и Михаил Мясникович обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
Особое внимание было уделено повестке предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, запланированного на 11 декабря в онлайн-формате, а также председательства Республики Казахстан в ЕАЭС в 2021 году.
Собеседники также рассмотрели отдельные вопросы работы Евразийской экономической комиссии и ее роли в интеграционных процессах.
В ходе встречи, состоявшейся в формате видеоконференции, Касым-Жомарт Токаев и Михаил Мясникович обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
Особое внимание было уделено повестке предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, запланированного на 11 декабря в онлайн-формате, а также председательства Республики Казахстан в ЕАЭС в 2021 году.
Собеседники также рассмотрели отдельные вопросы работы Евразийской экономической комиссии и ее роли в интеграционных процессах.