Токаев и Пашинян договорились расширять сотрудничество

Президент Казахстана и Премьер-министр Армении провели переговоры в расширенном формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что народы двух стран издавна связаны узами крепкой дружбы и взаимного уважения.

– Армения является одним из основных политических и торгово-экономических партнеров Казахстана на Южном Кавказе. Казахский народ относится с особым почтением к армянскому народу, к его древней истории, богатой культуре и традициям. Ваша страна стала одним из наиболее востребованных туристических направлений для казахстанцев. В текущем году состоялись значимые мероприятия, которые способствовали сближению наших стран. В Армении впервые прошли Дни культуры Казахстана, в Ереване был открыт парк в честь великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. Выражаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, искреннюю признательность за поддержку данных важных начинаний. Мы расцениваем это как особое проявление искреннего уважения к народу Казахстана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, между Астаной и Ереваном сложился открытый и доверительный политический диалог на всех уровнях. Налажено тесное и плодотворное сотрудничество в рамках региональных и международных структур.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что последовательно развиваются двусторонние торгово-экономические, культурно-гуманитарные и научно-образовательные контакты.

По его словам, межгосударственные связи носят по-настоящему конструктивный характер, при этом имеется значительный потенциал для их всестороннего укрепления и расширения.

Глава государства сообщил, что сегодня будет подписан исторический документ, выводящий сотрудничество между Казахстаном и Арменией на уровень стратегического партнерства.

Премьер-министр Армении отметил, что его визит открывает хорошие возможности для дальнейшего углубления двусторонних отношений и вывода их на уровень стратегического партнерства

– Мы считаем, что Казахстан – очень хороший пример для нашей страны. Мы уважаем казахский народ, и это уважение является основой для дальнейшего развития двусторонних отношений. Сегодня с Президентом Казахстана у нас уже была возможность обсудить основные направления дальнейшего развития нашего взаимодействия. Я считаю, что, с учетом изменений в регионе, открываются новые возможности для экономического сотрудничества, укрепления транспортных связей. Считаю, что имеющийся потенциал в транспортной сфере должен быть в полной мере реализован, в результате для нас откроются новые возможности, – сказал Никол Пашинян.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества по широкому спектру направлений, включая торгово-экономическую и транзитно-транспортную сферы, инвестиционное взаимодействие, недропользование, сельское хозяйство, цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта, здравоохранение, а также культурно-гуманитарные связи.

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

 

#Токаев #сотрудничество #Армения #Пашинян

