Президент , Международное сотрудничество , Россия
Токаев и Путин поговорили по телефону
Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между двумя странами.
Президент Казахстана высказал положительную оценку оперативному взаимодействию правительств для решения актуальных проблем экономических, транспортно-логистических отношений двух государств.