Токаев и Путин поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Лидеры Казахстана и России в духе взаимного доверия обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами.

В ходе беседы главы государств отметили эффективное взаимодействие правительств по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за согласие принять участие в саммитах СНГ, СВМДА, а также в заседании глав государств «Центральная Азия – Россия», которые состоятся в середине октября в столице Казахстана.

Президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты.