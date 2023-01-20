Токаев и Путин поговорили по телефону
Президент , Международное сотрудничество
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В ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.
Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.
Собеседники подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.