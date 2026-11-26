В рамках участия в конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026 состоялся диалог Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина с молодежью, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Казахстана поздравил юных участников – победителей международных олимпиад по искусственному интеллекту – с возможностью участвовать в столь уникальном форуме.

По его словам, это огромный шанс в жизни проявить и показать себя всему миру, включая руководителей государств.

«Задача старшего поколения – создать условия для профессионального роста талантливой молодежи. И эта задача, по сути, имеет государственное значение. Мы будем делать все возможное для того, чтобы вы получали соответствующие знания без каких-либо затруднений и вносили вклад в обеспечение экономического развития и безопасности наших государств в этом очень сложном мире», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта является необратимым процессом, который окажет существенное влияние на будущее мира.

«И цифровизация, и искусственный интеллект являются для меня, Президента Республики Казахстан, приоритетной стратегической задачей. Вы это хорошо знаете, и этот год был объявлен специально с этой целью Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Это не значит, что в следующем году мы прекращаем работу. Это значит, что именно в этом году мы начали бурный старт на этом пути. Приняты соответствующие законы, нормы, то есть создана законодательно-нормативная основа развития искусственного интеллекта. И это не конец пути. Я понимаю, что бурное развитие искусственного интеллекта порождает новые задачи для Правительства. Будем работать именно во имя будущего молодежи, во имя будущего людей, которые сейчас еще не пересекли двадцатилетний рубеж. А если пересекли, то только вчера. Вам жить и строить новый мир. Обращаясь к людям, которые приехали из Казахстана, я хотел бы в качестве совета сказать, что нужно работать вместе с российскими друзьями, партнерами, товарищами, идти совместно, рука об руку по пути к прогрессу», – напутствовал Президент представителей молодежи.

Далее встреча продолжилась в интерактивном формате «вопрос – ответ».

Школьники и студенты имели возможность не только отвечать президентам, но и высказать свою позицию, задать интересующие их вопросы по применению ИИ-технологий в сферах науки, образования, медицины, экономики и искусства.

В завершение Президенты Казахстана и России пожелали участникам дискуссии неиссякаемого интереса к знаниям и новых свершений.

Во встрече приняли участие юные таланты из Казахстана, России и Индии.