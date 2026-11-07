Токаев и Рахмон обсудили развитие торговли и инвестиций между двумя странами

За девять месяцев 2026 года взаимная торговля выросла почти на 26% и превысила миллиард долларов

Фото: Акорда

Товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном за девять месяцев 2026 года превысил миллиард долларов, увеличившись почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно в ходе переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Приветствуя таджикского лидера, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его официальный визит свидетельствует об особом уважении и дружбе между двумя странами. Глава государства высоко оценил развитие казахско-таджикских отношений, отметив их стратегический и союзнический характер.

"Сегодня мы с полным основанием говорим о стратегическом партнерстве и союзничестве двух братских государств. Каких-либо проблем в нашем сотрудничестве не имеется. Есть вопросы, которые требуют рассмотрения и решения в целях дальнейшего продвижения нашего многостороннего сотрудничества. Мы смотрим только вперед с точки зрения создания новых возможностей, реализации взаимовыгодных проектов, выполнения достигнутых договоренностей. Казахский народ с искренним уважением и особой теплотой относится к таджикскому народу – древней нации с богатейшей историей, самобытной культурой и великим духовным наследием. Благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике Таджикистан добивается впечатляющих успехов во многих сферах развития, планомерно реализуя масштабные реформы. Результаты этих преобразований находят отражение в устойчивом росте экономики, повышении благосостояния народа", – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что правительства двух стран активно работают над выполнением ранее достигнутых договоренностей. Расширяется ассортимент поставляемых товаров, увеличиваются объемы железнодорожных грузоперевозок, укрепляются связи между предпринимателями.

"Должен отметить, что правительства наших стран активно работают над полноценной реализацией всех договоренностей. Благодаря принятым мерам расширяется номенклатура товаров, растут объемы поставок различной продукции. Наблюдается рост экспортно-импортных перевозок грузов железнодорожным транспортом. Активизировались контакты на уровне бизнеса. Планомерно реализуются коммерческие договоренности, достигнутые по итогам бизнес-форумов, специальных торговых миссий. На этом фоне наш ежегодный торговый оборот устойчиво превышает 1 млрд долларов, за счет чего Казахстан стабильно сохраняет позицию в тройке крупнейших торговых партнеров Таджикистана", – сообщил Глава государства.

Отдельно Президент Казахстана остановился на культурно-гуманитарном сотрудничестве. В двух странах проходят Дни культуры, развиваются образовательные и молодежные обмены. В Душанбе открыт бюст Абая, а в Астане установлен памятник Ибн Сине.

"Проводятся перекрестные Дни культуры, открываются памятники выдающимся личностям. Открыты бюст Абая в Душанбе и памятник Ибн Сине в Астане. Высокий уровень демонстрирует взаимодействие в образовательной сфере и молодежной политике. Проходят форумы молодежи, ученых и интеллигенции. Так что у нас есть все основания гордиться и радоваться достигнутым результатам во взаимном сотрудничестве. Сегодня нам предстоит участвовать в очень важном мероприятии – это открытие нового здания Посольства Таджикистана в Астане. Это даже не одно здание, это комплекс зданий. И все это впечатляет и говорит о том, что Таджикистан будет представлен в нашей стране, можно сказать, на постоянной основе. И это, конечно же, достойнейшая характеристика наших братских взаимоотношений", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Эмомали Рахмон отметил положительную динамику сотрудничества во всех ключевых сферах. По его словам, Казахстан остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Таджикистана.

Таджикский лидер сообщил, что в его стране зарегистрировано более 130 предприятий с участием казахстанского капитала. В Казахстане работают свыше 580 предприятий с таджикским участием, из которых 500 полностью принадлежат таджикским инвесторам.

"По итогам девяти месяцев текущего года объем товарооборота между нашими странами превысил 1 млрд долларов. Это почти на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Последовательно развивается инвестиционное сотрудничество. Сегодня в Таджикистане зарегистрировано более 130 предприятий с участием казахстанского капитала. В Казахстане действует более 580 предприятий с участием таджикской стороны, в том числе 500 – со стопроцентным таджикским капиталом. Это очень хороший знак. Позитивную динамику сохраняют культурно-гуманитарные связи. На постоянной основе осуществляются культурные, образовательные и академические обмены. Наша общая задача сегодня – наполнить стратегическое партнерство и союзнические отношения новыми практическими результатами. Важно обеспечить последовательное выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей. Убежден, что сегодняшние переговоры позволят нам определить конкретные шаги по дальнейшему развитию всего комплекса нашего взаимодействия", – заявил Эмомали Рахмон.

В ходе переговоров главы государств также рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в транспортно-логистической сфере, энергетике, сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, промышленности и цифровизации.