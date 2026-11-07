Токаев и Рахмон обсудили развитие торговли и инвестиций между двумя странами

Президент

За девять месяцев 2026 года взаимная торговля выросла почти на 26% и превысила миллиард долларов

Фото: Акорда

Товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном за девять месяцев 2026 года превысил миллиард долларов, увеличившись почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно в ходе переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Приветствуя таджикского лидера, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его официальный визит свидетельствует об особом уважении и дружбе между двумя странами. Глава государства высоко оценил развитие казахско-таджикских отношений, отметив их стратегический и союзнический характер.

"Сегодня мы с полным основанием говорим о стратегическом партнерстве и союзничестве двух братских государств. Каких-либо проблем в нашем сотрудничестве не имеется. Есть вопросы, которые требуют рассмотрения и решения в целях дальнейшего продвижения нашего многостороннего сотрудничества. Мы смотрим только вперед с точки зрения создания новых возможностей, реализации взаимовыгодных проектов, выполнения достигнутых договоренностей. Казахский народ с искренним уважением и особой теплотой относится к таджикскому народу – древней нации с богатейшей историей, самобытной культурой и великим духовным наследием. Благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике Таджикистан добивается впечатляющих успехов во многих сферах развития, планомерно реализуя масштабные реформы. Результаты этих преобразований находят отражение в устойчивом росте экономики, повышении благосостояния народа", – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что правительства двух стран активно работают над выполнением ранее достигнутых договоренностей. Расширяется ассортимент поставляемых товаров, увеличиваются объемы железнодорожных грузоперевозок, укрепляются связи между предпринимателями.

"Должен отметить, что правительства наших стран активно работают над полноценной реализацией всех договоренностей. Благодаря принятым мерам расширяется номенклатура товаров, растут объемы поставок различной продукции. Наблюдается рост экспортно-импортных перевозок грузов железнодорожным транспортом. Активизировались контакты на уровне бизнеса. Планомерно реализуются коммерческие договоренности, достигнутые по итогам бизнес-форумов, специальных торговых миссий. На этом фоне наш ежегодный торговый оборот устойчиво превышает 1 млрд долларов, за счет чего Казахстан стабильно сохраняет позицию в тройке крупнейших торговых партнеров Таджикистана", – сообщил Глава государства.

Отдельно Президент Казахстана остановился на культурно-гуманитарном сотрудничестве. В двух странах проходят Дни культуры, развиваются образовательные и молодежные обмены. В Душанбе открыт бюст Абая, а в Астане установлен памятник Ибн Сине.

"Проводятся перекрестные Дни культуры, открываются памятники выдающимся личностям. Открыты бюст Абая в Душанбе и памятник Ибн Сине в Астане. Высокий уровень демонстрирует взаимодействие в образовательной сфере и молодежной политике. Проходят форумы молодежи, ученых и интеллигенции. Так что у нас есть все основания гордиться и радоваться достигнутым результатам во взаимном сотрудничестве. Сегодня нам предстоит участвовать в очень важном мероприятии – это открытие нового здания Посольства Таджикистана в Астане. Это даже не одно здание, это комплекс зданий. И все это впечатляет и говорит о том, что Таджикистан будет представлен в нашей стране, можно сказать, на постоянной основе. И это, конечно же, достойнейшая характеристика наших братских взаимоотношений", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Эмомали Рахмон отметил положительную динамику сотрудничества во всех ключевых сферах. По его словам, Казахстан остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Таджикистана.

Таджикский лидер сообщил, что в его стране зарегистрировано более 130 предприятий с участием казахстанского капитала. В Казахстане работают свыше 580 предприятий с таджикским участием, из которых 500 полностью принадлежат таджикским инвесторам.

"По итогам девяти месяцев текущего года объем товарооборота между нашими странами превысил 1 млрд долларов. Это почти на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Последовательно развивается инвестиционное сотрудничество. Сегодня в Таджикистане зарегистрировано более 130 предприятий с участием казахстанского капитала. В Казахстане действует более 580 предприятий с участием таджикской стороны, в том числе 500 – со стопроцентным таджикским капиталом. Это очень хороший знак. Позитивную динамику сохраняют культурно-гуманитарные связи. На постоянной основе осуществляются культурные, образовательные и академические обмены. Наша общая задача сегодня – наполнить стратегическое партнерство и союзнические отношения новыми практическими результатами. Важно обеспечить последовательное выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей. Убежден, что сегодняшние переговоры позволят нам определить конкретные шаги по дальнейшему развитию всего комплекса нашего взаимодействия", – заявил Эмомали Рахмон.

В ходе переговоров главы государств также рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в транспортно-логистической сфере, энергетике, сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, промышленности и цифровизации.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Таджикистан

Популярное

Все
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
Тайны, интриги, расследования...
Талант на службе Отечеству
Строительство будущего начинается с человека
В пастухи наняли… спутник
На встречу большой жизни
В осеннем парке городском
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
Долю среднего бизнеса в ВВП Казахстана планируют увеличить до 15 процентов
Прокуратура защитила владельцев рынков от незаконных требований акимата
Казахстан призвал укрепить сотрудничество стран ЦА по Афганистану
Оркестр имени Курмангазы исполнил знаменитые казахские кюи в Алматы
В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Таджикистана
Кредиты, биржа и цифровые активы: как планируют развивать финансирование бизнеса
Токаев и Рахмон обсудили развитие торговли и инвестиций между двумя странами
Сотрудничество во имя процветания
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
Состоялось итоговое заседание комиссии по госпремии имени Абая
Задачи на долгосрочную перспективу
Оперу «Тоска» в постановке Стефано Пода представили в Алматы
Казахстан и Узбекистан намерены усилить сотрудничество по охране воздуха
Казахстан получил один из самых высоких урожаев зерна за 15 лет
Турсынбек Кабатов и Nazima поддержали акцию МЧС
В Астане прошла литературная встреча, посвящённая роману Абиша Кекилбаева
Казахстанские компании заключили соглашения на $95 млн в Кыргызстане
Токаев назначил новых послов Казахстана в Марокко и на Кубе
В Акмолинскую область доставили более тысячи племенных овец из Австралии
В Алматы загорелось двухэтажное кафе: пожарные предотвратили взрыв
Токаев заявил о необходимости жёсткого контроля за программой «Халықтық құрылыс»
Готовить специалистов для атомной энергетики
Определены приоритетные направления
Литературное наследие: новые методы анализа
Дверь захлопнулась, а ребёнок остался дома один: что советуют в МЧС
В соответствии с требованием времени
В Туркестанской области загорелись 12 тысяч тонн сена
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Распоряжение Главы государства о назначении
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
На встрече с Халық Қаһарманы
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая

Читайте также

В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президент…
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Президент Таджикистана прибыл в Казахстан с официальным виз…
Касым-Жомарту Токаеву вручили высшую госнаграду Иордании

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]