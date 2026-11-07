Токаев и Рахмон приняли Совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве

В присутствии президентов двух стран представители делегаций также обменялись соглашениями и меморандумами по 14 направлениям сотрудничества

Фото: Акорда

Главы государств приняли Совместное заявление, в котором определены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества двух стран. А также представители двух стран подписали 14 межправительственных и межведомственных документов по итогам переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Эмомали Рахмонапередает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон приняли Совместное заявление, определяющее приоритетные направления дальнейшего сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан. В присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами», — сообщили в Акорде.

В присутствии президентов представители официальных делегаций обменялись соглашениями, меморандумами и дорожными картами, направленными на развитие торгово-экономических связей, промышленности, энергетики и цифровых технологий.

Одним из ключевых документов стала Дорожная карта по увеличению товарооборота между Казахстаном и Таджикистаном до 2030 года.

Стороны также заключили соглашения о сотрудничестве в электроэнергетике, развитии проектов в горнодобывающей и горно-металлургической отраслях, а также поставках нефтепродуктов.

Отдельный блок документов касается промышленности и сельского хозяйства. Подписаны Дорожная карта по активизации аграрного сотрудничества на 2027–2028 годы и План взаимодействия в промышленной сфере на 2027 год.

Важное место в договоренностях заняли цифровые технологии. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.

Еще один меморандум предусматривает взаимодействие в развитии электронной коммерции.

Кроме того, страны договорились о сотрудничестве в здравоохранении, обмене информацией в сфере пенсионного обеспечения и подготовке кадров для Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

Меморандумы о партнерстве подписали генеральные прокуратуры двух стран, а также казахстанское Агентство по делам государственной службы и таджикское Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.

Еще один документ направлен на развитие сотрудничества между Телерадиокомплексом Президента Казахстана и Комитетом по телевидению и радио при Правительстве Таджикистана.

Всего по итогам переговоров стороны оформили 14 документов, охватывающих экономические, социальные, технологические и гуманитарные направления двустороннего взаимодействия.