Токаев и Штайнмайер провели переговоры в расширенном составе

Глава государства выразил признательность Федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру за приглашение посетить Германию, отметив, что высокая динамика контактов на высшем уровне свидетельствует о стратегическом и всеобъемлющем характере двустороннего сотрудничества, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Как подчеркнул Президент нашей страны, Германия является ключевым партнером Казахстана в Европе, с которым нас связывают прочные узы дружбы и взаимного доверия, а также значительный потенциал для развития практического сотрудничества.

«Сегодня наши отношения уверенно развиваются по восходящей, охватывая все более широкий круг направлений. Этой позитивной динамике в значительной степени способствует активный политический диалог на высшем уровне, подкрепленный последовательным взаимодействием правительств и контактами деловых кругов двух стран. Проведенные в Берлине накануне моего визита заседания Межправительственной рабочей группы и Казахстанско-Германского делового совета по стратегическому сотрудничеству подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного партнерства», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства особо отметил динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

«В 2025 году двусторонний товарооборот достиг 4,5 млрд долларов. Положительная динамика сохраняется и в этом году. За 7 месяцев текущего года объем взаимной торговли превысил 2,6 млрд долларов. В Казахстане сегодня зарегистрировано свыше 1400 компаний с участием немецкого капитала. За 20 лет совокупный приток инвестиций из Германии составил 8 млрд долларов. Показательным примером нашего взаимодействия является сотрудничество с такими ведущими германскими компаниями, как CLAAS Group, Rhenus Logistics, Siemens Energy, Linde и другие», – подчеркнул Президент Казахстана.

В рамках переговоров отдельное внимание было уделено вопросам укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

В частности, главы государств подтвердили приверженность расширению взаимодействия в сферах высшего образования, медицины и культуры.

По итогам переговоров принята Совместная декларация Президента Республики Казахстан и Президента Федеративной Республики Германия.