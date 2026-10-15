Касым-Жомарт Токаев инициировал создание Водного партнерства СВМДА

Президент
Дана Аменова
корреспондент

В ходе выступления на VII саммите СВМДА Президент поделился планами совместного с Азербайджаном увеличения объемов поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Очевидно, что Каспийское море приобретает жизненно важное значение для обеспечения энергетической безопасности как нашего региона, так и всего мира. Казахстан твердо убежден, что Каспий должен оставаться пространством мира и сотрудничества на благо всех государств региона и других стран. Не менее важно сохранить его совместными усилиями в сфере водных ресурсов и экологии», – считает Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Глава государства отметил, что экологическое измерение деятельности СВМДА приобретает все большую актуальность. По его мнению, дефицит водных ресурсов и деградация экосистем стали одними из наиболее серьезных вызовов для Азии.

«В Азии и Тихоокеанском регионе проживает 60% населения мира, однако на этот регион приходится лишь 35% мировых запасов водных ресурсов. В результате обеспеченность водой в расчете на душу населения здесь является самой низкой в мире. Казахстан последовательно выступает за то, чтобы водные ресурсы и впредь оставались источником сотрудничества. В этой связи предлагаем создать Водное партнерство СВМДА, направленное на развитие технологического обмена, проведение совместных исследований и внедрение водосберегающих решений. В более широком контексте Казахстан выступил с инициативой создания Международной водной организации в системе ООН, которая могла бы обеспечить согласованность глобальной повестки в области водных ресурсов. Это предложение могло бы быть выдвинуто совместно странами Центральной Азии и Азербайджаном при сохранении открытости для присоединения всех государств СВМДА», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что все эти инициативы не приобретут устойчивого характера без инвестиций в человеческий капитал.

«Более тысячи лет назад великий философ и ученый Аль-Фараби учил, что сила общества заключается в знаниях и нравственных качествах людей. Призываю всех участников приступить к работе по созданию Партнерства СВМДА в сфере человеческого капитала. Его цель – подготовить молодое поколение к жизни в мире, который стремительно меняется под воздействием технологических, экономических и геополитических преобразований. Мы готовы предложить экспертный потенциал наших ведущих университетов и научно-исследовательских институтов, чтобы внести свой вклад в решение этого важного вопроса. Научно-исследовательская стипендиальная программа в области безопасности и укрепления доверия может быть запущена в следующем году. Казахстан готов предоставить стипендии студентам из всех 28 государств СВМДА. Кроме того, Казахстан готов выделять исследовательские гранты для ученых из государств – участников Совещания», – отметил Глава государства.

В завершение своего выступления Президент Казахстана пожелал Азербайджану успешного продолжения председательства в СВМДА и выразил уверенность, что принимаемая сегодня Бакинская декларация станет прочной основой для дальнейшей работы.

#Токаев #саммит #СВМДА

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