Токаев: Избыточное регулирование приведет к оттоку ИТ-разработчиков и капитала

На международном форуме AI & Digital Bridge-2026 Президент напомнил, что в Казахстане уже сформирован базовый правовой каркас цифровой трансформации, включая Закон «Об искусственном интеллекте» и Цифровой кодекс, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

При этом, по словам Президента, необходимо обеспечить точно выверенный институциональный баланс и риск-ориентированный подход.

«Нельзя зарегулировать эту сферу до такой степени, чтобы перспективные команды, разработки и капитал стали уходить в другие юрисдикции. Необходимо следовать простому принципу: там, где затрагиваются безопасность, права и жизненно важные интересы граждан – требования должны быть строгими, но не чрезмерно», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание Глава государства уделил человеческому капиталу. По его словам, современные дата-центры и передовые технологии сами по себе не гарантируют получение нужного результата, а технологический прорыв невозможен без ученых, инженеров, предпринимателей.

«Поэтому мы должны сформировать национальную научно-инженерную школу, которая будет готовить образованных, квалифицированных и новаторски мыслящих специалистов. В этой связи особая задача возлагается на недавно открывшийся Qazaq AI Research University. Это учебное заведение наряду с обучением должно проводить научные исследования, отвечающие запросам производства и экономики. Для достижения этой цели внедряется модель AI+X, предназначенная для применения искусственного интеллекта в конкретных отраслях. Ее возможности следует эффективно использовать в промышленности, энергетике, медицине, финансовой сфере и системе государственного управления. В целом, нам нужны сильные, действительно квалифицированные специалисты, способные создавать готовые продукты и новые технологии. Здесь следует учесть один важный аспект. Искусственный интеллект – это не замена интеллектуальных способностей человека, а лишь вспомогательный инструмент в процессе учебы и познания. Чем стремительнее развиваются технологии, тем более актуальными становятся стремление к знаниям, критическое мышление, способность принимать решения и чувство ответственности», – убежден Президент.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность формирования культуры ответственного использования искусственного интеллекта.

«Ни одна страна не сможет в полной мере раскрыть потенциал искусственного интеллекта в одиночку. Нам необходимы международный обмен знаниями, совместные исследования, инвестиции, технологическое сотрудничество и поддержка талантов. Казахстан последовательно выступает за мирное, безопасное и ответственное применение искусственного интеллекта. Наша позиция остается неизменной: технологии должны служить человеку и выступать катализатором прогресса. Искусственный интеллект не должен создавать новые разделительные линии. Технологические барьеры лишь будут увеличивать разрыв между государствами и замедлять наше развитие. Именно поэтому сохранение открытых каналов научно-технологического сотрудничества сегодня как никогда важно. Наш подход к международному сотрудничеству основывается на уважении национальных интересов и принципе мирного использования технологий», – отметил Глава государства.

Президент считает, что по мере расширения возможностей искусственного интеллекта возрастают и связанные с ним риски.