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Президент

Токаев: Казахский язык всегда будет государственным языком

Диасов Ораз
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий высказался о роли государственного языка, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Еще одним символом, объединяющим казахстанцев, является Государственный язык. Казахский язык всегда будет государственным языком. Государство обеспечивает расширение сферы его применения. Работа в этом направлении не прекращается и будет продолжена», – акцентировал глава государства.

Он отметил, что «родной язык – залог единства, другие языки – залог благополучной жизни».

«Язык, межэтнические отношения – это тесно связанные между собой важнейшие факторы обеспечения внутренней стабильности. Поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент. Политизация такого рода чувствительных для общества вопросов привела к печальным последствиям в некоторых государствах. Это не наш путь», – подчеркнул президент.

Еще одним своеобразным «маркером» нашей общенациональной идентичности, по его словам, должен стать бирюзовый паспорт гражданина Республики Казахстан.

«Наш паспорт уважаем во всем мире, ему не чинятся никакие препятствия. Граждане Казахстана получают визы иностранных государств, пересекают границы, свободно выезжают за рубеж по служебным и личным потребностям. Это результат нашей политики укрепления межэтнической толерантности и дружбы, а также последовательного курса на обеспечение международной безопасности и сотрудничества», – констатировал Токаев.

Высказался он и о роли и месте Государственного флага, как символа, сплачивающего всех граждан страны, объединяющего их во имя общего дела.

Казахстанский флаг поднят в Организации Объединенных Наций, побывал в космосе, реет на высочайших вершинах, ему посвящены замечательные песни и стихи. Наши спортсмены поднимают наш флаг и исполняют наш национальный гимн на международных соревнованиях.

«Как вы знаете, по моему поручению внесены изменения в правила использования государственных символов. Теперь каждый гражданин может проявить свою любовь к нашей священной Отчизне через уважительное отношение к государственным символам. Отныне никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных или частных местах», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

 

 

 

 

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