Токаев: Казахстан должен стать ведущим логистическим центром Евразии

Президент,Логистика
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил во время выступления с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Президента, мировая логистика вступила в период масштабной трансформации и ускоренного развития. Уязвимость морских путей повысила стратегическое значение сухопутных транспортных коридоров. Казахстан должен использовать этот исторический шанс, чтобы стать на деле ведущим логистическим центром Евразии.

«Уже сейчас по нашей территории перемещается около 85 процентов грузоперевозок из Китая на европейский континент. Но довольствоваться нынешней благоприятной ситуацией – значит обречь себя на роль догоняющего в будущем. Уже сейчас нужно перейти на позицию полноценного организатора международных грузопотоков. Особый акцент следует сделать на развитии отечественных логистических операторов, создании центров консолидации и распределения грузов. Важно также сформировать вокруг транспортных узлов новые производства и торговые площадки», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

«В следующем году нужно завершить качественную реконструкцию всех автомобильных пунктов пропуска. Эта работа до недавнего времени велась ни шатко ни валко. Перед нами стоит острейшая задача качественного строительства всех (именно всех) автодорог – республиканских и местных. Ссылаясь на положения и регламенты, исполнительные органы в центре и на местах устроили настоящий «футбол» – тему запинали и сделали все возможное, чтобы утопить проблему в непролазном болоте. Поэтому поручаю: всеми дорогами, будь то республиканскими (центральными), это около 26 процентов всех дорог, или местными, которые находятся в ведении акиматов, должно заниматься Правительство в лице Министерства транспорта. Повторю: нам нужны очень качественные дороги. Ссылки на качество битума, щебенки не принимаются», - подчеркнул Президент.

#Токаев #Евразия #логистика

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