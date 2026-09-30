Токаев: Казахстан готов стать надежным и долгосрочным поставщиком металлов

Об этом Президент заявил на открытии казахстанско-баварского технологического форума, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев особо выделил широкое присутствие в РК ведущих баварских компаний, в том числе Siemens, Siemens Energy, Knauf, Horsch и других.

По словам Главы государства, следующий этап развития казахско-германских экономических отношений должен быть связан с передовыми технологиями, высокотехнологичным производством и совместным выходом на новые рынки.

Президент рассказал руководителям баварских компаний о последовательном улучшении условий для инвесторов. В частности, он проинформировал участников форума о деятельности Инвестиционного штаба при Правительстве и МФЦА.

Далее Касым-Жомарт Токаев обозначил основные направления взаимовыгодного партнерства.

– Одним из приоритетов должно стать развитие передового производства. Казахстан наращивает мощности в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, электротехническая промышленность и выпуск промышленных компонентов. Вместе с тем дальнейшее повышение производительности труда будет все больше зависеть от автоматизации, роботизации и цифрового управления производственными процессами. Такие компании, как Siemens и KUKA, являются мировыми лидерами в сфере промышленной автоматизации, робототехники и передовых производственных технологий. Крупные казахстанские предприятия, включая Qarmet, могут обеспечить стабильный спрос и надежные партнерские связи в промышленной сфере. Наши амбиции можно выразить простой формулой: «Произведено в Казахстане с использованием баварских технологий и с немецким качеством», – отметил он.

Еще одним направлением партнерства Президент назвал критически важные материалы.