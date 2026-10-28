Токаев: Казахстан обязан создать цифровую экономику

Казахстан должен использовать все лучшее, что могут дать новые технологии для благополучия нашего народа

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Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Казахстан обязан, именно обязан, создать цифровую экономику. Будучи реалистами, правильно оценивающими свои возможности, мы должны использовать все лучшее, что могут дать новые технологии для благополучия нашего народа. Строительство основной инфраструктуры для реализации комплексной стратегии Digital Qazaqstan уже началось. Запущены два суперкомпьютера, до конца года будет введен в строй третий мощный суперкомпьютер. Завершена прокладка волоконно-оптической магистрали по дну Каспия, возводятся центры обработки данных», - сказал Глава государства.

По его словам, это лишь малая часть работы по цифровой трансформации страны. Мы находимся в начале большого пути, ведущего к новому технологическому укладу. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо сосредоточиться на достижении практических результатов.

«Но надо признать, что пока у нас больше слов, чем дела, реальная цифровизация порой подменяется автоматизацией существующих процессов или проведением разного рода мероприятий. Цифровизация не должна сводиться к закупке дорогостоящих программных продуктов без понимания их практической пользы», - подчеркнул он.

Президент отметил, что мы, по сути, только начали работу по коммерциализации искусственного интеллекта, токенизации активов, развитию блокчейн-технологий и цифровых платформенных экосистем. Предстоит разработать программу практического использования цифровизации в экономике.



Сейчас миллионы наших граждан ежедневно пользуются маркетплейсами, сервисами доставки еды и заказа такси и множеством других услуг, включая банковские сервисы, где Казахстан опередил многие страны. Но нужно идти вперед, считает Глава государства.

«У нас есть все необходимое, чтобы придать мощный импульс развитию по-настоящему высокопродуктивной цифровой экономики. Наша молодежь образованная и креативная, в стране функционирует доступный интернет, создана развитая цифровая инфраструктура. Сегодня любой гражданин может за несколько минут открыть банковский счет, оформить рассрочку или приобрести товар, не выходя из дома. На следующем этапе цифровизации надо перейти от обеспечения доступа к услугам к расширению личных возможностей»., - говорит Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в общественном сознании интернет должен восприниматься не только как пространство потребления и развлечения, но и как виртуальная территория созидания и труда. Для наших граждан смартфоны могут и должны стать не столько средством досуга – дорогостоящей игрушкой, убивающей время, – сколько эффективным рабочим инструментом. Поэтому Правительство до конца года сформирует упрощенный правовой режим цифровой занятости».

«Для построения народной цифровой экономики важно, чтобы возможности людей не зависели от места их проживания. Наши граждане, живущие будь то в сельской местности или в городах, должны научиться пользоваться смартфоном в качестве инструмента получения законных заработков. Предстоит объединить действующие государственные меры поддержки предпринимательства с возможностями частных маркетплейсов, банков, логистических компаний и цифровых сервисов. Помимо выдачи кредитов и субсидирования, необходимы дополнительные цифровые инструменты для производства и реализации товаров», - отметил Токаев.

В следующем году Правительству совместно с бизнес-сообществом нужно запустить в ряде регионов пилотные проекты цифрового развития, которые помогут сельским производителям наладить сбыт своей продукции. Успешные практики надо масштабировать во всех регионах. Следует в полной мере реализовать потенциал токенизации активов, то есть их перевода в цифровую среду, продолжил он.