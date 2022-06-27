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Президент , Поручения , Экономика
Токаев: Казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний

Глава государства провел заседание Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе заседания были подведены итоги деятельности МФЦА за 2021 год, а также рассмотрены предложения по его дальнейшему развитию.

Открывая мероприятие, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание, что в условиях повышенной международной турбулентности становится актуальным поиск надежных финансовых инструментов, способных обеспечить инвестиционную стабильность и предсказуемость. Для Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона одним из таких инструментов выступает Международный финансовый центр «Астана».

«Казахстан вступает в новый этап своего развития, ориентированный на форсированный рост рыночной, свободной и конкурентной экономики. В этих условиях сохранение и укрепление доверия иностранных инвесторов и торговых партнеров остается нашим главным приоритетом. В связи с чем потенциал МФЦА, в качестве гаранта надежности и безопасности инвестиций, должен быть максимально задействован», – заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что перед МФЦА стоит глобальная задача по институциональному укреплению своего статуса в качестве ведущего регионального финансового центра. Исходя из этого, он обозначил ряд актуальных моментов.

В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на санкционный подтекст, отметив, что условия регистрации на МФЦА зарубежных компаний должны быть максимально просты и либеральны. При этом он подчеркнул, что диалог с иностранными партнерами МФЦА следует вести при тесном взаимодействии с финансовыми регуляторами под общей координацией Правительства. Он также добавил, что регуляторная и нормативно-правовая база Центра должна сохранить свою самостоятельность и независимость.

Другой приоритетной задачей Президент назвал работу по выводу национальных компаний на IPO. В качестве примера он отметил роль АО «Самрук-Казына» и ее национальных компаний.

«Простые граждане нашей страны должны иметь возможность приобретать акции национальных компаний и получать свои дивиденды от вложений. Именно таким способом формируется инвестиционная культура населения. Участие в IPO должно стать доступным абсолютно для всех жителей Казахстана. А для этого нужны новые цифровые решения, исключающие бумажную волокиту и бюрократию», – сказал Глава государства.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев затронул актуальность привлечения долгосрочных иностранных инвесторов к суверенным облигациям в тенге. Он высказал мнение, что в текущих условиях неопределенности обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы. Инвесторы ищут площадки, где высоко соблюдаются принципы корпоративного управления, верховенствует закон и имеется международная юрисдикция. 

«Стране нужны новые надежные источники. А для этого нужно более тесно взаимодействовать с международными депозитариями. В этих условиях площадка МФЦА, с ее регуляторным режимом и международным правом, выглядит привлекательной. Поручаю Правительству совместно с Национальным Банком и МФЦА проработать вопрос подключения к мировой инфраструктуре с долгосрочными институциональными инвесторами.  Это станет важным шагом для роста устойчивости нашей экономики», – заявил Президент.

Кроме того, Глава государства остановился на вопросах достижения целей устойчивого развития и реализации «зеленых» проектов. Он сообщил, что за прошлый год объем рынка устойчивого финансирования вырос в 500 раз, превысив 250 млн долларов, из них 58 % зеленых облигаций и кредитов было верифицировано Центром зеленых финансов МФЦА.

«Это значимый вклад, который доказывает состоятельность нашей страны в успешном решении глобальных задач по декарбонизации экономики и развитию низкоуглеродных технологий. Призываю Правительство, МФЦА и членов Совета продолжить работу в этом направлении, не снижая заданных темпов», – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность укрепления роли Казахстана в условиях трансформации глобальных рынков энергоносителей и мировых центров продовольствия. В частности, он указал на актуальность вопроса дислокации главной товарной биржи, соответствующей лучшим международным стандартам, равноудаленной от любых рисков.

«И здесь Казахстану крайне важно заявить о наличии своей надежной и конкурентоспособной инфраструктуры биржевого рынка. Это откроет перед нами новые возможности лидерства в региональной и международной торговле. Правительству следует детально проработать данный вопрос», – заявил Президент.

В своем выступлении Глава государства акцентировал внимание на вопросах развития криптоиндустрии и цифровых активов.

«Мы должны максимально использовать наш потенциал. Да, мы страна №2 по добыче криптоактивов, но мы ни в коем случае не должны сохранять исключительно сырьевой статус. В этой связи Правительству необходимо совместно с финрегуляторами и МФЦА создать благоприятные регуляторные условия для развития комплексной цифровой экосистемы», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Подводя итоги заседания, Глава государства утвердил Годовой отчет о деятельности МФЦА за 2021 год.

В ходе мероприятия с докладами выступили Премьер-министр Алихан Смаилов, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, внештатный советник Главы государства по экономическому развитию Сэр Сума Чакрабарти, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, независимый финансовый контролер МФЦА Марк Смит, Президент Центра глобального развития Ахмед Масуд, председатель Совета попечителей Группы G30 Джейкоб Френкель, Глава глобального блока правительств и государственного сектора Citigroup Джули Монако.

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