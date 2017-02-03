Статьи Токаев: Конституционная реформа – поворотный момент в демократическом развитии Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель Сената Парламента Республики Казахстан

Политическая реформа станет серьезным подспорьем в осуществ­лении модернизации Казахстана, объявленной Президентом в новом ежегодном Послании народу. Усовершенствованная система государственного управления позволит укрепить позиции нашей экономики в новой глобальной реальности.



Что нам нужно сделать, чтобы Казахстан стал еще более конкурентоспособным и развитым государством? Как сохранить стабильность и все лучшие завоевания 25 лет независимости? Как обеспечить большую подотчетность государства перед людьми, повысить эффективность управления? Все эти вопросы являются наиболее актуальными и тре­буют ясного, лаконичного ответа.



Очевидно, что новая конституционная реформа – это результат долгих раздумий Главы государства, консультаций с депутатами Парламента, специалистами, представителями гражданского общества, скрупулезного изучения мирового опыта. При этом есть четкое понимание, что ни одну Конституцию мира нельзя копировать, поскольку определенная политическая система может быть успешной в одной стране и неэффективной в другой. Подобных примеров в современной истории немало.



Реализуя конституционную реформу, нам предстоит серьезно потрудиться над улучшением механизма взаимодействия между ветвями власти. От результатов этой работы во многом зависит благополучие нашей страны.



Казахстан за четверть века своей независимости состоялся как дееспособное и авторитетное государство, в котором царят мир и согласие. В это турбулентное время, когда безумствуют террористы, поджигатели войн и нечистоплотные финансисты, наша страна, ведомая выдающимся стратегом, в полной мере показала свой реформенный потенциал. Войдя в 50 наиболее развитых государств мира, Казахстан не останавливается на достигнутом, постоянно идет вперед по пути экономических реформ.



Юридически оформив свои границы, что является историческим успехом молодого государства, Казахстан проявил готовность к широкому международному сотрудничеству. По инициативе Президента в нашей стране состоя­лись форумы глобального значения: саммиты ОБСЕ, СВМДА, СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОИС, съезды лидеров мировых и традиционных религий, межсирийские переговоры.



Проектом геополитического масштаба стало успешное строительство Астаны. Благодаря Главе государства наша новая столица фактически стала носителем национальной идеи граждан Казахстана, а также центром притяжения международных инициатив.



Казалось бы, главные задачи выполнены и все трудности позади, но Президент Нурсултан Назарбаев смотрит далеко вперед. Именно поэтому он обратился к народу с предложением о политической трансформации Казахстана. Добровольная передача своих полномочий успешным, пользую­щимся доверием и поддержкой своего народа Президентом исполнительной и законодательной властям – редкий случай в мировой практике.



Речь идет о грамотном перерас­пределении ответственности между ветвями власти для повышения эффективности государства. Политическая система будет базироваться на концепции «Сильный Президент – Авторитетный Парламент – Подотчетное Правительство».



В историческом ракурсе эволюция политической системы Казахстана обрела поступательную и необратимую динамику, она отражает основательный и долгосрочный подход Президента к развитию государственности. В ходе конституционной реформы 2007 года полномочия Парламента были расширены, возросла роль политических партий в формировании законодательного органа, укрепилось влияние местных представительных органов. Сенат Парламента, помимо законодательных функций, принимает непосредственное участие в кадровой политике государства путем дачи согласия на назначение Президентом главы Национального банка, Генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, избирает и освобождает председателя и судей Верховного суда, участвует­ в формировании Конституционного совета, Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Сенат наделен правом издания законов в период временного отсутствия Мажилиса, вызванного досрочным прекращением его полномочий. Время показало эффективность конституционной реформы 2007 года. Теперь Казахстан находится на пороге нового этапа политичес-кого развития.



«Отличие государственного дея­теля от политика в том, что политик ориентируется на следую­щие выборы, а государственный деятель – на следующее поколение», – говорил Уинстон Черчилль. Предложив осуществить новую конституционную реформу, Глава государства подтвердил свое реноме лидера глобального масштаба, выдающегося реформатора современности. Данная реформа – это достойный ответ на вызовы нестабильного мира.



Сильный Президент



В казахстанском обществе существует прочный консенсус об институте Президента как системообразующем стержне нашей государственности. С учетом исторического опыта и геополитической ситуации Казахстан останется республикой с президентской формой правления. Она полностью подтвердила свою жизнеспособность и эффективность.



За Главой государства должны сохраняться функции гаранта Конституции и стабильности, верховного арбитра между ветвями власти, определения стратегии внешней и внутренней политики, обеспечения безопас­ности и обороноспособности страны. Не подлежат передаче законодательно установленные полномочия, обеспечивающие статус Президента как Верховного Главнокоман­дующего, полномочия Главы государства в сфере национальной безопасности, законности и правопорядка.



Вместе с тем деятельность Президента оказалась перегруженной организационно-техническими и контрольными функциями в социально-экономической сфере, которые в современных условиях более характерны для исполнительной власти. Речь идет о регулировании вопросов в области финансов, госимущества, предпринимательской деятельности и других. Ранее такая ситуация была оправдана периодом становления независимости, когда Глава государства вынужден был брать на себя решение не только стратегических, но и оперативных вопросов. Теперь же Правительство должно взять на себя ответственность за выполнение всех задач, присущих именно исполнительной власти.



Глава государства получит право направлять в Конституционный совет обращение о проверке соответствия законов Конституции не только до их подписания, но и после введения в действие.



Авторитетный Парламент



Реформа дает старт новому этапу развития казахстанского парламентаризма.



Елбасы предложил исключить из Конституции нормы, дающие возможность Президенту принимать указы, имеющие силу закона, а также делегировать Парламентом Президенту законодательные полномочия. Такое полномочие было предоставлено Главе государства Верховным советом Рес­публики Казахстан в 1993 году. Данная практика себя оправдала. За время действия соответствую­щего закона в 1995–1996 годах Президент принял более 130 указов, имевших силу конституцион­ных и обычных законов. Эти указы сформировали правовую базу нового государственного строительства, способствовали запуску рыночных реформ.



Но в нынешних экономических и политических реалиях вполне возможно отказаться от таких полномочий. Профессиональный двухпалатный Парламент доказал свою эффективность, особенно в периоды острой необходимости законодательно обеспечить процессы социально-экономических реформ.



Законопроектом предусматривается отказ от объявления Главой государства рассмотрения проекта закона срочным. Дело в том, что существующее положение неоднократно подвергалось сомнению со стороны парламентариев, поскольку не всегда поз­воляло всестороннее изучить и осмыслить соответствующие законопроекты. Предложенное изменение, безусловно, усилит ответственность Парламента за принятие качественных законов. Глава государства оставит за собой право определения приоритетности прохождения законопроектов в Парламенте.



Очень интересной выглядит новая поправка: по итогам заслушивания отчета члена Правительства большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов палаты каждая из палат вправе принимать обращение к Президенту об освобождении этого должностного лица в случае неисполнения им законов. В этом случае Президент освобождает от должности члена Правительства. Предложено также исключить право Президента на отклонение обращения депутатов палаты об освобождении от должности члена Правительства, то есть соответствующее обращение палаты к Главе государства об освобождении конкретного члена Правительства подлежит принятию.



Новая реформа, наделяющая Парламент, и в особенности Мажилис, значительными полномочиями в отношении Правительства, потребует повышения ответственности и большего профессионализма политических партий. Им предстоит серьезно модернизироваться, укрепить обратную связь с гражданами и при этом удержаться от популизма.



Подотчетное Правительство



Реализация конституционной реформы приведет к тому, что Правительство, принимая необходимые решения в рамках определенной Главой государства политики, будет нести всю полноту ответственности за состояние дел в социально-экономической сфере. К Правительству перейдут полномочия по утверждению госпрограмм по согласованию с Президентом. Исполнительная власть сама должна нести бремя ответственности за документы, которые она разрабатывает и реализовывает. Это же касается полномочий по образованию и упразднению не входящих в состав Правительства органов, созданию государственных предприятий. Предлагается передать в компетенцию исполнительной ветви власти образование рес­публиканской бюджетной комиссии, создание и упразднение специальных экономических зон, введение специального валютного режима, утверждение перечня праздничных дат, установление границ городов.



Конституционная реформа расширит ответственность Правительства и всей системы исполнительной ветви власти, обеспечит их подотчетность перед Парламентом. Действительно, глава Правительства мог бы в нижней палате Парламента минимум раз в квартал отвечать на вопросы партийных фракций о своей работе по социально-экономическому развитию страны.



Будет пересмотрена роль Парламента в отношении исполнительной ветви власти. Правительство в своей деятельности будет ответственно перед Президентом и Парламентом. Теперь Премьер-министр будет вносить предложения по структуре и составу Правительства после консультаций с Мажилисом. Исключением являются министры обороны и иностранных дел, которые будут назначаться Главой государства самостоятельно. Предполагается сложение полномочий Правительства перед вновь избранным Мажилисом. Упростится порядок освобождения от должности членов Правительства по обращению депутатов Парламента.



Новые поправки к Конституции ужесточат требования к кандидатам в судьи. С учетом нынешних реалий должна измениться и роль правоохранительных органов в выполнении задач обеспечения прав и свобод граждан, безопас­ности государства, правопорядка и законности. Важно, чтобы каждый правоохранительный орган добросовестно выполнял поставленные перед ним задачи под общественным контролем. В Конституции будут пересмот­рены функции прокуратуры. Ее задачи определяются емко и точно, это осуществление высшего надзора за соблюдением законности, представление интереса государства в суде и уголовное преследование.



Одна из конституционных новелл, затрагивающих деятельность местных органов государственного управления и самоуправления, касается досрочного прекращения полномочий маслихата. Проектом поправок за Президентом сохраняется право досрочно прекратить полномочия маслихатов, однако Глава государства принимает такое решение только после консультаций с Премьер-министром и председателями палат Парламента. Таким образом, в принятии решения о роспуске маслихата предполагается участие представителей двух ветвей государственной власти – законодательной и исполнительной.



Новая редакция Конституции затрагивает вопросы назначения или избрания на должность акимов иных административно-территориальных единиц, кроме акимов областей, городов респуб­ликанского значения и столицы. В отличие от действующей конс­титуционной нормы, согласно которой порядок назначения или избрания на должность акимов данных административно-территориальных единиц определялся актами Президента, такой порядок будет определяться законом. Таким образом, указанное полномочие Главы государства предлагается передать Парламенту, который в законодательной форме установит порядок назначения или избрания на должность акимов района в городе, города ­районного значения, села, поселка и сельского округа. За Президентом сохраняется лишь право освобождать акимов от должностей.



В предложенных Главой государства поправках к Конституции содержится еще одно принципиальное нововведение: право частной собственности на любое законно приобретенное имущество предлагается распространить на каждого человека, находящегося на территории нашей республики, независимо от того, к гражданству какой страны он принадлежит или же является лицом без гражданства. Данное положение – это результат положительной эволюции нашего общества, которое признает свою принадлежность к глобальному сообществу цивилизованных стран.



Расширение гарантий права частной собственности будет способствовать дальнейшему привлечению иностранных инвестиций в страну, активизации предпринимательской инициативы граж­дан, росту среднего класса как основы социально-политичес­кой стабильности государства.



Важные изменения касаются правового обеспечения такого ключевого вопроса, как незыблемость независимости государства. Стабильность Конституции и недопустимость изменения ее положений, устанавливающих независимость, унитарность и территориальную целостность рес­публики и форму ее правления, определяются непременным наличием заключения Конституционного совета перед вынесением­ на рассмотрение соответствующих поправок в Основной закон.



Предложенная Лидером нации реформа станет крупным шагом в направлении демократизации политической системы страны. Президент исходит из императива дальнейшего укрепления государственности во имя благополучия граждан нашей страны, Мәңгілік Ел.



Роль Президента Нурсултана Назарбаева в создании, строительстве и успешном развитии Республики Казахстан признает­ся не только нашими соотечественниками, но и всем мировым сообществом. Титаническая работа Лидера нации обеспечила ему достойное место в ряду выдающихся политических деятелей мировой истории.



Поэтому в порядке обсуждения конституционной реформы предлагаю внести в текст Конституции, возможно, в ее преамбулу новые положения, фиксирующие незыблемость фундаментальных основ нашего многонационального государства – Мәңгілік Ел и Стратегии Президента Нурсултана­ ­Назарбаева, направленной на вывод Респуб­лики Казахстан в ряды наиболее развитых стран мира.

