Токаев: Мы не должны допустить появления безработицы в будущем

Уделить особое внимание реализации социальных проектов поручил на встрече с общественностью Атырауской области президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев отметил ряд проблем на рынке труда, сообщает Kazpravda.kz.

«На рынке труда в нефтяном секторе есть ряд проблем, требующих своего срочного решения. Мы не должны допустить появления безработицы в будущем. Правительству необходимо держать этот важный вопрос на контроле, активно взаимодействуя с основными иностранными компаниями. Поручаю Правительству безотлагательно приступить к реализации указанных задач.

Иностранные компании, осуществляющие деятельность в области, должны принимать участие в решении региональных вопросов в сферах образования, здравоохранения и экологии. Правительству совместно с акиматом нужно привлечь инвесторов к этой работе. Особое внимание следует уделить реализации социальных проектов», – сказал глава государства.

Он добавил, что этот вопрос необходимо вынести на рассмотрение Совета иностранных инвесторов при президенте.

«Исходя из интересов государства, поручаю проработать вопрос подготовки общих соглашений с инвесторами», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.