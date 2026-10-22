Токаев наградил гендиректора «Атлетико Мадрид» орденом «Достық»

Президент,Футбол

Глава государства принял генерального директора «Атлетико Мадрид» Мигеля Анхеля Хиля Марина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил успешное сотрудничество с футбольным клубом «Атлетико Мадрид», подчеркнув, что визит Мигеля Анхеля Хиля Марина в Казахстан позволит вывести партнерство на новый уровень.

По его словам, РК активно инвестирует в современную футбольную инфраструктуру, тренировочные базы и программы подготовки молодых игроков, одновременно продолжая процесс приватизации большинства футбольных клубов страны. 

Подчеркнуто, что совместно с ФИФА ведется последовательная работа по созданию более 100 новых футбольных полей для детей во всех регионах.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев особо выделил достижения сборной Испании и испанской футбольной школы, выразив заинтересованность в изучении и применении передового опыта для подготовки нового поколения талантливых казахстанских игроков.

В свою очередь генеральный директор «Атлетико Мадрид» Мигель Анхель Хиль Марин выразил признательность Президенту за особое внимание к популяризации футбола в стране. 

Он также позитивно отозвался об инфраструктуре академии «Атлетико Мадрид» в Алматинской области, отметив, что в перспективе она может войти в число лучших футбольных учебно-тренировочных комплексов.

Глава государства наградил Мигеля Анхеля Хиля Марина орденом «Достық» II степени за вклад в развитие футбола в Казахстане.

#Токаев #футбол #Атлетико Мадрид

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