Токаев наградил Короля Саудовской Аравии орденом "Алтын Қыран"

За большой вклад в укрепление дружбы и партнерства между Казахстаном и Саудовской Аравией Касым-Жомарт Токаев наградил Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда высшей государственной наградой Казахстана – орденом «Алтын Қыран», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В рамках программы официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Джидду состоялась торжественная церемония передачи ордена саудовской стороне.