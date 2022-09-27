Токаев наградил орденами и медалями шестерых казахстанцев

Глава государства наградил орденами и медалями шестерых казахстанцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Указом Главы государства №1022 от 26 сентября 2022 года за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
орденом «Барыс» І степени – директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Анарбек Онгарұлы Орман;
орденом «Барыс» ІІІ степени – ветеран труда Жарылқасын Әзіретбергенұлы;
орденом «Парасат» – ветеран труда Қойшыбай Көлбайұлы Әріпбай;
орденом «Парасат» – архитектор Туркестанского филиала РГП «Казреставрация» Министерства культуры и спорта Нургали Имажанов;
медалью «Ерен еңбегі үшін» – директор – главный редактор ТОО «Редакция областной общественно-политической газеты «Южный Казахстан» Марина Анатольевна Лимаренко;
медалью «Шапағат» – учитель КГУ «Общая средняя школа «Кызыл-Аскер» Пернебай Сапарбаевич Арынов.