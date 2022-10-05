Токаев наградил орденами и медалями шестерых жителей Карагандинской области

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан шестерых жителей Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Указом № 1030 от 4 октября 2022 года за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

- орденом «Құрмет» - Алиева Эльмира Каировна - тренер – преподаватель КГУ «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному теннису», город Караганда; Морозов Евгений Семенович - заведующий отделением КГП «Областная клиническая больница», город Караганда;

- орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени - Берг Алексей Александрович – начальник цеха АО «Арселор Миттал Темиртау», город Темиртау Карагандинской области;

- медалью «Ерен еңбегі үшін» - Касымов Артем Иренгаипович - начальник участка шахты «Тентекская» АО «Арселлор Миттал Темиртау», город Шахтинск Карагандинской области; Кожахметова Лаззат Таймыровна - руководитель ОО «Союз многодетных матерей «Talbesyk», город Караганда; Комард Александр Владимирович - машинист участка «Горный» ТОО «Kazakhmys Coal» (Казахмыс Коал), Осакаровский район Карагандинской области.