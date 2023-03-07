Токаев наградил орденом двух героев-полицейских

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденом «Айбын» ІI степени награждены двое полицейских, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: akorda.kz

Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденом «Айбын» ІI степени награждены:

1) Арипжанов Арман Талгатович, оперуполномоченный управления полиции района Туран Департамента полиции города Шымкента Министерства внутренних дел;

2) Конусов Бекен Кенесович, оперуполномоченный отдела полиции Сарысуского района Департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел.

20 февраля 2023 года Арман Арипжанов, рискуя собственной жизнью, обезвредил и задержал подозреваемого в разбойном нападении на оружейный магазин в городе Шымкенте.

19 февраля 2023 года Бекен Конусов проявил мужество и героизм при пресечении преступной деятельности вооруженных преступников в городе Жанатасе Жамбылской области.