Токаев наградил орденом двух героев-полицейских

Президент, Указы и распоряжения
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За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденом «Айбын» ІI степени награждены двое полицейских, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: akorda.kz

Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденом «Айбын» ІI степени награждены:

1) Арипжанов Арман Талгатович, оперуполномоченный управления полиции района Туран Департамента полиции города Шымкента Министерства внутренних дел;

2) Конусов Бекен Кенесович, оперуполномоченный отдела полиции Сарысуского района Департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел.

20 февраля 2023 года Арман Арипжанов, рискуя собственной жизнью, обезвредил и задержал подозреваемого в разбойном нападении на оружейный магазин в городе Шымкенте.

19 февраля 2023 года Бекен Конусов проявил мужество и героизм при пресечении преступной деятельности вооруженных преступников в городе Жанатасе Жамбылской области.

 

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