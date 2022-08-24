Токаев наградил Президента Азербайджана орденом "Алтын Қыран"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил Президента Азербайджана Ильхама Алиева орденом «Алтын Қыран». Соответствующий Указ за №989 Президент Казахстана подписал 23 августа 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой наградить орденом «Алтын Қыран» Алиева Ильхама Гейдар оглы – Президента Азербайджанской Республики.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания», – говорится в тексте Указа Главы государства.