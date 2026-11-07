Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui

Глава государства вручил Эмомали Рахмону новую награду и рассказал о ее историческом и культурном значении

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону новый орден Qoja Ahmet Yasaui. Об этом Глава государства сообщил на совместном брифинге для представителей СМИ по итогам двусторонних переговоров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Выступая перед журналистами, Касым-Жомарт Токаев отметил положительную динамику сотрудничества двух стран и подчеркнул личный вклад Эмомали Рахмона в укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений.

Президент Казахстана обратил внимание на символичность нынешнего визита, который проходит в год 35-летия независимости двух государств.

«Сегодняшний визит является глубоко символичным, поскольку проходит в год, когда наши страны празднуют 35-летие Независимости. За годы суверенитета и Казахстан, и Таджикистан прошли большой путь, наполненный поистине яркими свершениями. Таджикистан под Вашим авторитетным руководством добился огромных успехов в укреплении государственности, социально-экономическом развитии, повышении международного авторитета. Ваша страна играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии. Все достижения современного Таджикистана по праву связаны с Вашим именем и мудрой созидательной политикой, основанной на твердой поддержке народа. Казахстан с большим уважением относится к Вашему стратегическому курсу, нацеленному на строительство сильного и процветающего государства в нынешних сложных геополитических реалиях», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что между Казахстаном и Таджикистаном нет нерешенных или неразрешимых вопросов. По его словам, отношения двух стран последовательно развиваются, охватывая новые направления взаимодействия.

Отдельно Глава государства остановился на значении ордена Qoja Ahmet Yasaui, которым был награжден таджикский лидер.

Президент пояснил, что награда учреждена в знак признания выдающихся заслуг в сфере образования, науки, культуры и международного сотрудничества. Он также подчеркнул историческую роль Ходжи Ахмета Яссауи в распространении гуманистических и просветительских идей.

«Этот орден имеет особое значение как символ признания выдающихся заслуг Президента Таджикистана в области образования, науки, культуры и в международной сфере. Ходжа Ахмет Яссауи – это фигура глобального масштаба, поскольку именно он принес в наш регион знания, основанные на принципах просвещенности, гуманизма и прогресса. Благодаря Ходже Ахмету Яссауи мы стали именно таковыми, каковыми являемся и по сей день. Его учение повлияло на эволюцию менталитета, этнического кода, мировоззрения казахского народа. Поэтому мною было поручено организовать по всей стране разъяснение сути учения великого Ходжи Ахмета Яссауи начиная со старших классов, в университетах, армии, правоохранительных органах и во всех учреждениях. Это не временная кампания, а большая идеологическая работа. Речь не идет о слепом поклонении, речь о глубоких знаниях научного, литературного, философского направления великого гуманиста Ходжи Ахмета Яссауи. Именно поэтому мною была учреждена эта высокая награда, и именно поэтому я сегодня вручил ее нашему уважаемому гостю – Эмомали Шариповичу Рахмону», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, как следует из выступления Президента, изучение наследия Ходжи Ахмета Яссауи планируется расширить в школах, университетах, армии, правоохранительных органах и других учреждениях.

Глава государства подчеркнул, что эта работа должна носить долгосрочный характер и быть направлена на глубокое изучение научного, литературного и философского наследия мыслителя.