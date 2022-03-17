Токаев наградил сотрудников посольств за успешную эвакуацию казахстанцев из Украины

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении ряда сотрудников посольств за успешную организацию работ по эвакуации граждан Казахстана из Украины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

УКАЗ

О награждении государственными наградами Республики Казахстан