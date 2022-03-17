Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении ряда сотрудников посольств за успешную организацию работ по эвакуации граждан Казахстана из Украины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
УКАЗ
О награждении государственными наградами Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За успешную организацию работ по эвакуации граждан Республики Казахстан из Украины наградить:
орденом «Барыс» ІІІ степени
Калетаева Дархана Амановича – Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине;
орденом «Айбын» І степени
Қызыр Думан Манарбекұлы – советника Посольства Республики Казахстан в Украине;
орденом «Достық» ІІ степени
Каражанову Макку Саганалеевну – руководителя казахской диаспоры в городе Харькове, Украина
Маслюк Галину Дмитриевну – почетного консула Республики Казахстан в городе Львове, Украина;
орденом «Құрмет»
Алибекова Аслана Аманжоловича – советника Посольства Республики Казахстан в Украине (исполнял обязанности консула);
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Джаманкулова Рустема Тунгишбаевича – Временного поверенного в делах Посольства Республики Казахстан в Республике Молдова
Кагенова Азамата Мағжанұлы – атташе – консула Посольства Республики Казахстан в Румынии
Маманова Дархана Серікұлы – второго секретаря – консула Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации
Сәбитұлы Бекзат – первого секретаря – консула Посольства Республики Казахстан в Республике Польша;
медалью «Шапағат»
Амангелдина Руслана Берекеевича – заместителя директора департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан
Денисенко Анну Владимировну – помощника консула Посольства Республики Казахстан в Украине
Каржаубаева Азамата Кудайбергеновича – второго секретаря Посольства Республики Казахстан в Украине
Туякбаева Шингиса Ермековича – руководителя волонтерского корпуса в Республике Казахстан.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 17 марта 2022 года
№ 837
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