Токаев: Налоговый кодекс – это не догма и он не должен быть оторван от реальности

Президент,Налоги
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил во время выступления с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Следующий приоритет – совершенствование налоговой политики. Новый Налоговый кодекс заложил основу для комплексной перезагрузки всей системы. Однако столь масштабная реформа неизбежно выявляет вопросы, которые сложно предусмотреть на этапе разработки. Как следствие, бизнес сталкивается с трудностями при применении отдельных норм. Налоговый кодекс – это не догма, не священное писание, и он не должен быть оторван от реальности», - отметил Глава государства.

По словам Президента, надо устранить противоречия, исключить неоднозначное толкование норм, убрать перекосы и излишнюю нагрузку на предпринимателей. Налоговая система не должна лишать бизнес стимулов к развитию, препятствовать привлечению инвестиций и созданию рабочих мест. Поэтому Правительству необходимо прислушаться к бизнесу и разработать пакет точечных изменений в налоговое законодательство. Сделать это нужно абсолютно выверенно, чтобы каждый раз не менять правила поведения предпринимателей.

«Наше законодательство настолько громоздкое, сложное для понимания, что стало настоящей головной болью для предпринимателей. Отдельно хочу остановиться на вопросе справедливости налогообложения. Считаю, что настало время обсудить введение повышенной ставки для обладателей крупных состояний. Подчеркну, никто не собирается каким-либо образом ограничивать законно приобретенные активы. Это противоречило бы самой Конституции. Речь идет о соразмерном, честном вкладе каждого гражданина в развитие нашей страны. Речь идет о справедливости», - особо подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Правительству и Курултаю предстоит изучить данный вопрос и внести предложения.

«Справедливость налогообложения требует прозрачности, а значит – тотальной цифровизации. Нужно использовать передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы повысить собираемость налогов, сократить теневую экономику, снизить коррупционные риски», - подытожил Глава государства.

#Казахстан #Токаев #налоги #реформа

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