Токаев направил телеграмму поздравления президенту Болгарии

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Глава государства поздравил Илияну Йотову с избранием на пост Президента Республики Болгария, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Ваша убедительная победа на выборах, несомненно, является ярким свидетельством высокого доверия народа к Вам и поддержки Ваших инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития страны», – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Илияне Йотовой успехов на ответственном посту, а дружественному народу Болгарии – благополучия и процветания.

 

#Казахстан #Токаев #поздравление #Болгария

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