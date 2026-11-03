Токаев направил телеграмму поздравления президенту Болгарии

Глава государства поздравил Илияну Йотову с избранием на пост Президента Республики Болгария, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Ваша убедительная победа на выборах, несомненно, является ярким свидетельством высокого доверия народа к Вам и поддержки Ваших инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития страны», – говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Илияне Йотовой успехов на ответственном посту, а дружественному народу Болгарии – благополучия и процветания.