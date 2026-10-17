Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Пакистана

Президент

Глава государства обратился к Шахбазу Шарифу в связи с трагедией в Пешаваре

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу в связи с гибелью людей при обрушении крыши школьного здания в городе Пешаваре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства направил телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагедии.

Президент также выразил солидарность с народом Пакистана и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Пакистан

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