Токаев: «Народная стройка» обусловлена не только экономическими задачами

«Народная стройка» обусловлена не только экономическими задачами, но и накопившимся багажом структурных дисбалансов, заявил Глава государства в своем Послании народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Касым-Жомарт Токаев отметил, что рост населения и внутренняя миграция создают непомерную нагрузку на социальные объекты, многие из которых и без того работают на пределе. Проблема возникла далеко не вчера.



В предыдущие десятилетия обычным делом была практика затушевывания ошибок и недостатков государственного управления усиленным наращиванием социальной помощи, то есть задабриванием граждан.

«Государственные ресурсы попросту распылялись: выплаты получали даже вполне обеспеченные семьи, в то время как стремительно нарастал дефицит доступных школ и больниц. Это потворствовало патернализму и росту иждивенческих настроений в обществе, провоцировало откровенные злоупотребления и коррупционные схемы в системе соцобеспечения.



Надо четко понимать, что избыток неоправданных льгот и выплат свидетельствует об институциональной незрелости и даже слабости государственного аппарата, отсутствии дальновидности в деле обеспечения благоприятного будущего нации. Мнимая доброта к людям за счет бюджетных средств – это и есть самый настоящий популизм, цинично прикрывающий всевозможные махинации, направленные против интересов народа и устойчивого развития страны», - сказал Глава государства.

По словам Президента, таково мировоззрение людей, живущих лишь одним днем, не обладающих стратегическим видением, государственным мышлением в широком понимании этого слова. Поэтому важно в корне пересмотреть социальную политику, переориентировать ее с решения сиюминутных задач на достижение стратегических целей, добавил он.