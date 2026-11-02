Токаев: «Народная стройка» развернется по всей стране

Об этом Глава государства заявил на встрече с коллективом и членами профсоюза АО Qarmet, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам Президента, Казахстан приступает к беспрецедентному в нашей истории строительству и обновлению всей гражданской инфраструктуры.

«Следующий год мною объявлен Годом Всенародной большой стройки. Вся эта огромная по своим масштабам работа получила название «Народная стройка». Как я отмечал в Послании, до конца 2029 года на этот грандиозный проект во имя интересов нашего народа будет выделено около 6,5 трлн тенге. Данное решение вполне оправданно, потому что «Халықтық құрылыс», или «Народная стройка», направлена на удовлетворение самых насущных потребностей народа. Крайне важно, что «Народная стройка» развернется по всей стране, охватит все города и районы. По сути, мы закладываем надежный фундамент будущего, потому что новыми и отремонтированными дорогами, аэропортами, вокзалами, электростанциями, больницами, поликлиниками, школами, центрами реабилитации особенных детей, домами творчества для детей и юношества, спортивными объектами, другими словами, всей гражданской инфраструктурой будут пользоваться многие поколения», – сообщил Глава государства.

По его словам, весь смысл «Народной стройки» выражен простыми словами: «Строить, еще раз строить». Нынешнему и будущим поколениям мы должны оставить в наследство не программы, концепции (хотя и они будут представлять определенную ценность), а нечто материальное, прежде всего, объекты социальной инфраструктуры.

«Наш народ достоин жить в гораздо более комфортных условиях, пользоваться всеми благами современной цивилизации. На эти цели направлена наша стратегия строительства Справедливого Казахстана», – сказал Президент.

Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев заявил о твердой приверженности политике межэтнического и межрелигиозного согласия и принципу «Единство в многообразии».

«Для успешного продолжения реформ во имя народных интересов нам нужны мир и стабильность внутри страны. А все, кто желает беды нашей стране и своими действиями пытается нанести ущерб Казахстану, должны и будут привлекаться к ответственности согласно принципу «Закон и Порядок». В стране должны царить Закон и Порядок. Казахстан – миролюбивая страна. Мы продолжим курс на развитие сотрудничества со всеми соседними государствами, всеми заинтересованными государствами в современном мире, большими и малыми, чтобы внести свой посильный вклад в дело укрепления мира и безопасности», – заявил Глава государства.

Президент выразил уверенность в том, что мощная производственная база компании Qarmet сыграет очень большую роль в «Народной стройке».