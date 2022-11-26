О чем молился Токаев у подножия Каабы

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Избранный президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей поездке в священную Мекку во время своего выступления на церемении инаугурации, передает Kazpravda.kz.

"Наш долг – оставить будущим поколениям сильное государство. Мы еще можем столкнуться со многими испытаниями и трудностями. Но мы с честью преодолеем все препятствия, если сумеем сохранить согласие. Обращаясь сегодня ко всему народу, хочу пожелать лишь одно – чтобы наши начинания были успешно воплощены в жизнь. Казахи – народ, верный своим традициям. В священной Мекке, читая у подножия Каабы Коран в память о предках, я просил Всевышнего только об одном – о благополучии нашей страны", – сказал президент РК.

Глава государства отметил, что только сохранив благополучие страны, единство народа и территориальную целостность, мы сможем сделать нашу государственность незыблемой.

"Мой священный долг как сына казахского народа и президента Казахстана – хранить эти непреложные ценности. Могут прямо сказать: любая должность временна, но народ вечен. Верю, что в предстоящие семь лет я при поддержке народа с честью выполню свою президентскую миссию. У нас одна Родина, одно государство, один народ! Так давайте будем едины. Пусть процветает наша страна! Да здравствует наша Родина – Республика Казахстан! Да здравствует наш народ! Пусть будет благополучен наш народ! Да здравствует независимый Казахстан!" – заключил Токаев.