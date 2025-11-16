Токаев: Наша цель – укрепить статус Центральной Азии как региона динамичного развития, сотрудничества, мира и процветания

Президент Казахстана принял участие в VII консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев начал свою речь со слов благодарности Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за традиционно радушный прием и высокий уровень организации саммита.

Глава государства также поприветствовал президента Азербайджана Ильхама Алиева и назвал историческим решение о присоединении Азербайджана к формату в качестве полноправного участника. Президент выразил уверенность, что Баку в новом статусе внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что консультативные встречи глав государств доказали свою эффективность.

"Центральная Азия сейчас проходит период масштабной трансформации. Можно с уверенностью сказать, что время закрытых границ и изоляции осталось позади. Достигнутая общими усилиями внутренняя сплоченность региона открывает перед нашими странами широкие горизонты развития и международного сотрудничества. Важная роль региона в глобальных процессах признается ведущими государствами мира. На этом фоне растет интерес к формату «Центральная Азия плюс». Текущий год показателен в этом плане, учитывая прошедшие саммиты с основными зарубежными партнерами. На мой взгляд, главные задачи такого партнерства заключаются в укреплении стабильности в регионе и создании условий для устойчивого прогресса, обеспечения благополучия и достатка наших стран и народов. Наша цель – укрепить статус Центральной Азии как региона динамичного социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания", – сказал президент.

