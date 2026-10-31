Токаев назначил новых послов Казахстана в Марокко и на Кубе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении новых послов в Королевстве Марокко и Республике Куба, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

"Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Марокко назначена Айнур Даненова. Дипломатическую миссию республики на Кубе возглавил Олжас Исабеков", - сообщили в Акорде.

Елемесов Андриан Копмагамбетович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Куба.