Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в Кувейте, Молдове и Кипре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Указами Главы государства:
Бердыбай Азамат Рахманкулулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Кувейт;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Калетаев Дархан Аманович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Израиль Буршаков Сатыбалды Ересович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству.
