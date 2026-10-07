Токаев назначил заместителя министра обороны

Соответствующее распоряжение опубликовала Акорда

Фото: Акорда

Распоряжением Главы государства Савельева Татьяна Михайловна назначена заместителем Министра обороны Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz 

Эту должность занимал Аскер Бейсенов.

Ранее сообщалоось, что Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия депутата Курултая. 

Родилась 11 апреля 1976 года. В послужном списке работа в Управлении финансов г. Астаны, Министерстве финансов,  Министерстве экономики и бюджетного планирования.

В 2016 - 2023 годах была вице-министром финансов. С 2023 - 2026 - депутат Мажилиса Парламента.

В 2026  году депутат Курултая I созыва от партии «Әділет» (с 27.08.2026), Член Комитета по финансам и бюджету (с 28.08.2026).

#минобороны #Токаев #назначения

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