Токаев назвал Бельгию проверенным временем и надежным партнером Казахстана

Президент,Европа

В ходе переговоров Президент назвал первый государственный визит Короля и Королевы бельгийцев в Казахстан исторически важным событием, которое открывает новую главу двустороннего партнерства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

– Для меня большая честь приветствовать вас в Астане. Это исторический визит, который вызвал огромный интерес в нашем обществе. Я искренне признателен за то, что в состав представительной делегации, прибывшей в Казахстан, вошли представители Правительства и региональных властей, деловых кругов, академического сообщества и средств массовой информации. Будучи наследным принцем, Вы трижды посещали Казахстан. Мы высоко ценим Вашу приверженность развитию отношений с нашей страной и неизменно ощущаем Вашу поддержку, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев назвал Бельгию проверенным временем и надежным партнером Казахстана в Европе.

– В следующем году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы нам удалось выстроить тесные связи, основанные на искренней дружбе и взаимном уважении. Прочную основу нашего сотрудничества составляет непрерывный политический диалог. Мы внимательно следим за вашими достижениями. Они действительно впечатляют. Нам необходимо равняться на ваш пример и перенимать ваш опыт. Я с теплотой вспоминаю свой визит в Бельгию пять лет назад и состоявшиеся тогда содержательные переговоры. Мой повторный визит в Брюссель в июне этого года и переговоры с Премьер-министром Бартом Де Вевером подтвердили нашу общую приверженность дальнейшему укреплению партнерства, – сказал Глава государства.

Король Филипп и Королева Матильда выразили искреннюю благодарность Президенту Казахстана за теплый прием и гостеприимство, особо выделив социально-экономические успехи страны и возросший авторитет Казахстана на международной арене

– Казахстан – очень важная для нас страна, которая демонстрирует высокие темпы развития. Большое значение имеет и весь регион Центральной Азии. Мы в Бельгии проявляем большой интерес к Вашему региону и приехали сюда в сопровождении представительной делегации. Безусловно, мы хорошо знаем друг друга. На протяжении 35 лет наши страны поддерживают прекрасные отношения, и мы намерены отметить эту знаменательную дату.

Вместе с тем мы убеждены, что можем вывести наше сотрудничество на качественно новый уровень. В состав делегации, прибывшей со мной, вошли представители самых разных перспективных отраслей, ориентированных на будущее. Г-н Президент, я также знаю, что Вы изменили свой график, чтобы уделить нам время и сопровождать нас. Мы глубоко тронуты этим жестом. Мы высоко ценим оказанную Вами честь и время, которое Вы нам уделили, – сказал Король бельгийцев Филипп.

#Токаев #Бельгия #король

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